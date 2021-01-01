Проверка срока действия разрешения на допуск

Справочная информация
Здесь можно проверить существующую в момент поиска информацию о сроке действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Сервис является справочным.
Поиск осуществляется: по регистрационному знаку транспортного средства.
Информация обновляется ежедневно по рабочим дням и актуальна только на момент получения результатов.
Формат ввода данных:
- • Для регистрационного знака транспортного средства: АА1234-7, ААА1234, АА1234, 1234АА-7, А12345, 1234АА, 1234ААА, А1234А-7, А1234АА.
- • Ввод буквенных составляющих осуществляется на русской либо латинской раскладке.
Порядок использования информации:
- • Полученная информация носит справочный характер и не может быть использована для подтверждения какого-либо факта, имеющего юридическое значение.
- • Результаты поиска информации не содержат персональные данные физических лиц.
- • Предоставление персональных данных, которые охраняются законом, осуществляется в установленном порядке по запросам уполномоченных лиц, органов и организаций или при условии получения письменного согласия физического лица на получение, обработку, хранение и использование сведений о нем, так и без него (в соответствии с законодательством).
- • Поиск информации осуществляется с использованием массива данных АИС «Белтехосмотр» (владелец – республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр»).
Внимание! Отсутствие информации по результатам поиска может означать:
- • некорректный ввод параметров;
- • поиск осуществляется по документу, формат которого не поддерживает сервис;
- • запрошена информация о недействительном разрешении или срок действия которого истек;
- • дата запроса информации совпадает с датой выдачи разрешения;
- • техническое обслуживание в работе сервиса (рекомендуется повторить поиск позже).