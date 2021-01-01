Проверка срока действия разрешения на допуск

Регистрационный знак Поиск

Справочная информация

Здесь можно проверить существующую в момент поиска информацию о сроке действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Сервис является справочным.

Поиск осуществляется: по регистрационному знаку транспортного средства.

Информация обновляется ежедневно по рабочим дням и актуальна только на момент получения результатов.

• Для регистрационного знака транспортного средства: АА1234-7, ААА1234, АА1234, 1234АА-7, А12345, 1234АА, 1234ААА, А1234А-7, А1234АА.

• Ввод буквенных составляющих осуществляется на русской либо латинской раскладке.

Порядок использования информации:

• Полученная информация носит справочный характер и не может быть использована для подтверждения какого-либо факта, имеющего юридическое значение.

• Результаты поиска информации не содержат персональные данные физических лиц.

• Предоставление персональных данных, которые охраняются законом, осуществляется в установленном порядке по запросам уполномоченных лиц, органов и организаций или при условии получения письменного согласия физического лица на получение, обработку, хранение и использование сведений о нем, так и без него (в соответствии с законодательством).

• Поиск информации осуществляется с использованием массива данных АИС «Белтехосмотр» (владелец – республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр»).

Внимание! Отсутствие информации по результатам поиска может означать: